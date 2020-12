Kethy Oliveira fez 4 lives e Bombardeio também realizou ação solidária durante a pandemia

A cantora Katharine de Oliveira, conhecida como Kethy Oliveira, realizou quatro apresentações online solidárias durante a pandemia. A primeira live foi junto a grandes nomes da cidade, na iniciativa da Wizard Escola de Idiomas e Academia Cia do Corpo. “O Big Arraiá já era tradição presencial, porém, por conta da pandemia, realizamos em formato de live em prol da Associação Lucas Tapi”, contou.

A cantora comentou que a segunda live foi em São José do Rio Pardo, em prol de uma paróquia da cidade, onde foi convidada a fazer parte da ação junto a dupla sertaneja riopardense Jonas e Donizete. “Nossa terceira live foi o Halloween da Wizard, o Hallowizard, que já era tradição na cidade. Porém foi em formato de live com meu show e do DJ Bob, novamente em prol da Associação Lucas Tapi”, explicou.

A quarta apresentação, e também mais recente, aconteceu em dezembro. “Foi nossa live de final de ano, junto com a Odontoclinic de São João da Boa Vista, em prol da Santa Casa Dona Carolina Malheiros”, disse.

Kethy fez um balanço das quatro ações. “Todas foram de muito sucesso, conseguimos arrecadar alimentos nas lives em prol da Associação Lucas Tapi e o QR-Code da Associação ficou disponível para possíveis doações durante a transmissão”, disse. “Em São José do Rio Pardo também funcionou da mesma forma, já em São João da Boa Vista, em prol da Santa Casa, foi arrecadado leite integral, pois estavam precisando com mais urgência”, comentou.

Para a cantora, a pandemia uniu as pessoas certas, na hora certa. “Todos os comerciantes que entramos em contato, se prontificaram de alguma forma para ajudar na realização da live. Todos doaram algo para que pudéssemos sortear e presentear as pessoas que nos assistiam durante a transmissão. As pessoas têm se mobilizado com a atual situação que estamos vivendo e isso me deixa imensamente grata, sempre procurei espalhar luz e alegria por onde passo”, pontuou.

Kethy contou que, no início da pandemia, ficou imensamente triste com tudo que estava acontecendo. “Muitas famílias afastadas do trabalho e passando dificuldades me comoveram muito, então resolvi mobilizar o meu condomínio pedindo doações de alimentos não perecíveis. Deixamos umas caixas na área comum do condomínio, onde foram depositados alimentos e produtos de higiene, que foram retirados pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e destinada às famílias carentes”, contou.

Antes da pandemia, conforme explicou, a cantora já realizava shows beneficentes na região de Vargem Grande do Sul. “Já sentia uma gratidão imensa em poder ajudar. É inexplicável o sentimento de poder fazer algo tão pequeno para nós e tão grandioso para quem recebe. Acredito que cada vez mais o ser humano tem visto que juntos somos mais fortes, e que espalhar luz só depende de nós”, completou.

Apresentações do Bombardeio

O Programa Bombardeio na Web realizou uma Live Solidária em maio, com o objetivo de arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza para a Ação Social de Vargem Grande do Sul, além de doações de recursos financeiros para a Associação Setembro, diretamente na conta bancária da entidade.

Na live, que contou com a presença de cantores vargengrandenses, foi levantado um total de 1.205 quilos entre alimentos e produtos de higiene e limpeza para a Ação Social, e que a arrecadação para a Associação Setembro somou R$ 1.130,00.

O editor do Bombardeio, Angelino Júnior, pontuou que é de grande importância que a população se una, não somente em momentos como este de pandemia, para sanar algumas necessidades da comunidade, mas em toda e qualquer oportunidade. “O enfretamento ao Coronavírus é algo muito delicado e devido às questões de prevenção que tiveram de ser aplicadas, muitas pessoas perderam seus empregos e começaram a passar necessidades em alguns aspectos e as doações se fizeram essenciais nesta ocasião. É a união que faz a força e a diferença”, comentou.

Para Angelino, em certos acontecimentos o ser humano fica mais tocado com a situação em questão e passa a se organizar em grupos para atos de solidariedade. “Podemos citar como exemplos anteriores a tragédia da Barragem de rejeitos em Mariana (MG), onde Vargem enviou doações e mais recentemente as queimadas desenfreadas em Vargem e região, onde centenas de voluntários se dispuseram a ajudar no combate e com doações”, disse.

“Com certeza muito se pode fazer quando o assunto é solidariedade, juntos sempre podemos fazer mais e melhorar um pouco a vida daqueles que suplicam por dias melhores”, completou.

Kethy na live Hallowizard, em prol da Associação Lucas Tapi. Foto: Arquivo Pessoal

A cantora com a dupla sertaneja Jonas e Donizete. Foto: Arquivo Pessoal

Maicon, Marquinhos e Aline, durante o show online do Bombardeio. Foto: Arquivo Pessoal