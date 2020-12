Mega da Virada pode pagar mais R$ 300 milhões em 2020

Ser um milionário em 2020 ainda pode ser um sonho a se tornar realidade com a Mega-Sena da Virada. As apostas do concurso mais esperado do ano tiveram início no meio de novembro e podem ser realizadas até as 17h da quinta-feira, dia 31 de dezembro.

Mesmo com o cenário da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Mega da Virada 2020 vai acontecer normalmente, podendo pagar R$ 300 milhões. O sorteio será realizado ainda no dia 31, a partir das 20h.

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita em casas lotéricas, pelo portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias Caixa para iOS e Android e pelo Internet Banking Caixa, que é apenas para correntistas do banco. O prêmio da Mega da Virada não acumula, portanto caso ninguém acerte os seis números sorteados, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem a quina (cinco números), e assim por diante.

Na última Mega da Virada, quatro pessoas dividiram prêmio de mais de R$ 304 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03, 35, 38, 40, 57 e 58. O maior prêmio da Mega da Virada foi o de 2017: R$ 306 milhões, quando 17 apostadores dividiram a bolada e receberam R$18 milhões cada um.

Na Conquista Loteria, na Rua do Comércio, a procura está bem maior que no ano passado, conforme contou o responsável pela equipe. “O pessoal tá jogando bem mais. As apostas já estavam bem adiantadas, mas essa semana aumentou mais, o pessoal está bem ansioso para o jogo, para ver se ganha”, disse.

Eduardo Pereira Dias, da Lotérica Isamar, também contou que houve um aumento de apostas, mas não muito significativo. “Essa semana, que é a semana que ela corre, é que costuma ter bastante procura”, comentou.

O sonho

A vargengrandense Cássia Gadiani apostou na Mega da Virada e está ansiosa com a possibilidade do prêmio. Ela comentou que aposta todo ano e que está participando de um bolão que está sendo feito em seu trabalho, entre os colegas.

Cássia contou o que faria se ganhasse a bolada. “Investiria a maior parte, doaria um pouco para alguma entidade necessitada e compraria uma casa maior para levar os meus pais para morar comigo”, relatou.