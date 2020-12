A coluna Momento Pet dessa semana está cheia de fofura: a gatinha Lily, de Polyany Letícia Soares e Abreu. Ela contou que Lily chegou à sua casa há quatro anos. “Adotei ela em 2016, com a ajuda da minha cunhada, que já tinha 6 ou 7 gatos na época. Ela foi encontrada miando de fome na rua da sua casa. Saindo da Etec à noite, fui com ela buscar essa princesa pra dar um lar temporário e cuidar antes de doar. Mas quando a vi, foi amor à primeira vista. Ela tinha seus 4 meses de vida na época, os cuidados foram no dia seguinte cedinho, vermífugo, banho, ração boa, brinquedinhos, cama quentinha e muito amor”, contou Polyana.

Ela comentou que Lily foi castrada bem no comecinho, pois é muito importante para a saúde da gata. “Quem ama cuida”, disse Polyany que ainda tem outras duas gatinhas em sua casa.