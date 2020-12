Saiba o que estará aberto neste feriado de Ano Novo

O Dia Mundial da Paz é celebrado nesta sexta-feira, dia 1º, feriado de Ano Novo. A Gazeta de Vargem Grande procurou saber como será o funcionamento de alguns estabelecimentos na cidade.

Os supermercados Estrela, União, Santa Terezinha, Ideal, Bella Vista, Nako, Cesta Básica, Santa Marta, Sempre Vale, Novo Milênio e Santa Edwirges não irão abrir no feriado.

Segundo o informado no site do supermercado Dia, o seu horário de funcionamento nos feriados é das 8h até às 14h.

Prefeitura

Na quinta-feira, dia 31, véspera de Ano Novo, será ponto facultativo nas repartições da prefeitura a partir do meio-dia. Na sexta-feira, dia 1º, não haverá expediente nos departamentos municipais. O expediente volta em seu horário normal de funcionamento na segunda-feira, dia 4.

Os serviços emergenciais estarão com uma equipe de plantão, sendo eles o Posto de Pronto Atendimento “Alfeu Rodrigues do Patrocínio” (PPA), a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE). A coleta de lixo não acontecerá na sexta, dia 1º, e no sábado, dia 2.

Bancos

O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias, foi a quarta-feira, dia 30 de dezembro. Já no dia 31, as instituições financeiras não abrem para atendimento.

As agências bancárias não funcionam em feriados oficiais sejam eles municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, os bancos não funcionarão no dia 1º de janeiro. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone e etc) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).