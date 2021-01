Curso de Medicina coordenado por vargengrandense é destaque

O curso de Medicina da Universidade de Franca (Unifran) foi reconhecido como o melhor do País, entre instituições públicas e privadas analisadas, conforme Conceito Preliminar de Curso (CPC) Contínuo referente a 2019. O coordenador do curso de Medicina da Unifran é o Prof. Dr. Sinésio Grace Duarte, vargengrandense que há muitos anos está radicado em Franca. O neurocirurgião é filho do casal Zulmira Grassi Honório e Darcy Honório Duarte e irmão do advogado Sidnei Grassi. O fato foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), no dia 9 de dezembro, após um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que analisou 232 graduações de medicina.

A Unifran conquistou o conceito 5, nota máxima, sendo o maior conceito entre todos os cursos de Medicina do Brasil (CPC Contínuo 4,17) que foram analisados. “Essa conquista demonstra todo o empenho da nossa trajetória. A Unifran sempre teve bons resultados, entretanto, obter a primeira colocação nesta edição, afirma que a forma de trabalharmos a partir do tripé formado por meio da estrutura ofertada, do projeto pedagógico e formação dos professores, é o caminho certo. Além disso, expressa muitos diferenciais do nosso curso, e destaco o acompanhamento próximo que fazemos junto ao aluno desde o primeiro ano”, avaliou o Prof. Dr. Sinésio, em entrevista ao portal da universidade.

O conceito vai de uma escala de 1 a 5 e é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação no país. Esse conceito é composto por diferentes variáveis, que traduzem resultados da avaliação de desempenho de estudantes, infraestrutura e instalações, recursos didático-pedagógicos e corpo docente.

O coordenador do curso, Dr. Sinésio, argumenta, ainda, que a conquista é gratificante, sobretudo devido ao cenário de pandemia, que exigiu transformações e adaptações da Instituição junto ao aluno e do aluno junto à Instituição. “Diante desse cenário atípico, receber uma notícia como esta é recompensador. Nesse contexto, conseguimos nos reinventar e manter a nossa qualidade de ensino, pensando, inclusive, na formação futura. Além disso, adaptamos as tutorias, que foram mantidas de forma remota, e as atividades práticas presenciais foram retomadas e seguem cumprindo os devidos protocolos sanitários. Neste momento, estamos confiantes que vamos manter a Unifran entre as melhores também nos próximos anos”, analisa.

O CPC é um indicador de qualidade que avalia diferentes cursos de graduação todos os anos. O cálculo leva em conta o desempenho dos estudantes no Enade (o que pode mudar o resultado da instituição conforme a adesão dos formandos à prova), a formação dos professores, a infraestrutura, os recursos pedagógicos oferecidos pelas instituições e a percepção dos alunos sobre o ensino.