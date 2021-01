Através da Associação Jita Kyoei de Judô, o Instituto Jita Kyoei promoveu nos dias 12 e 19 de dezembro, em Vargem Grande do Sul, um curso de defesa pessoal para mulheres. Este curso foi idealizado, organizado e ministrado pelo professor Marco Aurélio Lodi e teve duração total de 4 horas.

Com a participação de 22 mulheres inscritas, o curso contou com vários tipos de técnicas de defesa, desde uma pegada no braço, até uma situação eminente de estupro. Todas as alunas receberão certificados de participação e uma lembrança do Instituto Jita Kyoei, alusiva ao Natal.

“Com toda esta onda que a cidade está passando de violência, principalmente com as mulheres, decidi que era a hora de realizar um curso que pudesse ajudar elas a se defenderem de várias situações que podem ocorrer no cotidiano. A primeira defesa sempre é a atenção e a precaução, e trabalhamos muito isso durante as técnicas do curso”, comentou o professor Marco.

Fotos: Jita Kyoei