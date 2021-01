Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Antônia Delgado de Oliveira, aos 90 anos de idade, no dia 23 de dezembro. Era viúva de João Paes de Oliveira; deixou os filhos Leninha, José Luís e Edna; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 24, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Braz Cândido Crespin, aos 80 anos de idade, no dia 24 de dezembro. Solteiro, deixou sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carmem Franchi Proito, aos 97 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Era viúva de Rosalvo Proito; deixou o filho Carlos Roberto; a nora Maria Inês; os netos Ricardo e Júnior e os bisnetos Ana Clara e Cauan. Seu sepultamento aconteceu no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jair Luciano Ribeiro, aos 74 anos de idade, no dia 29 de dezembro. Deixou os filhos Flávio e Cássia; a nora Eliane; o genro Antônio; e os netos Caio, Tainá, César e Gabriel. Seu sepultamento aconteceu no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Michio Hirata, aos 93 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Deixou a esposa Tatsue Hirata; os filhos Sinobo, Yoshio, Kazuko, Tsuyako, Hizuro, Kimie; genros, noras, netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Carlos da Costa, aos 61 anos de idade, no dia 27 de dezembro. Deixou a esposa Antônia do Divino Costa; os filhos Robson e Rafael e a nora Ana Laura. Seu sepultamento aconteceu no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lázaro Aparecido Barbosa, aos 75 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Deixa a esposa Albertina Cândida Moreira Barbosa; os filhos Cleide, Clarice, Claudinei, Clodoaldo, Cristina, Claudemir, Cláudia, Claudicéia e Cléder; os genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lourival Domingos da Silva, aos 71 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Deixa a esposa Catarina Leoni da Silva e o filho Carlos. Seu sepultamento aconteceu no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Luzia Cipriano Leal, aos 73 anos de idade, no dia 26 de dezembro. Era viúva de José Eugênio Leal Filho; deixou os filhos Aparecido, José, Antônio, Viviane e Priscila; o genro Anderson; os netos Anderson, Tiago, Mariana, Felipe e Fabiana; e a bisneta Ana Beatriz. Seu sepultamento aconteceu no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

