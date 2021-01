Meio Ambiente destaca ações para busca do certificado Município Verde Azul

Vargem Grande do Sul obteve boa pontuação no Programa Município Verde Azul (PMVA), que teve os resultados divulgados na semana retrasada. Conforme o noticiado pela Gazeta de Vargem Grande, o município não conquistou a certificação dada às cidades com mais de 80 pontos no projeto. No entanto, Vargem conseguiu a melhor nota dos últimos anos, 38,41, e a melhor posição desde 2011, ficando em 201º lugar.

Nesta semana, o Departamento de Meio Ambiente respondeu aos questionamentos efetuados pela Gazeta sobre as ações desenvolvidas pela prefeitura para que a cidade melhorasse nesse levantamento e apontou o que ainda é preciso ser feito para que Vargem conquiste o selo Município Verde Azul.

Ações realizadas

De acordo com o informado, as melhorias ambientais no município vêm ocorrendo ao longo da gestão, como a regularização do aterro sanitário, com a disposição da geomembrana e a abertura de novas trincheiras, construção de duas Estações Elevatórias de Esgoto e rede coletora de esgoto na Vila Esperança e Jardim Iracema, melhorias na Estação de Tratamento de Água com a aquisição de medidor de cloro de bancada, a substituição do material filtrante dos 16 filtros, aquisição de conjunto bomba submersível para sucção de água para realização de reparo de vazamento, bomba dosadora eletromagnética e diafragma para flúor e adequação de reservatório para água tratada com capacidade de 500 m³ em concreto armado, aquisição de biodigestores para bosque e canil municipal, atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico, plantios arbóreos em Áreas de Preservação Permanente, andamento no processo de manejo das capivaras da represa Eduíno Sbardellini, entre outras ações.

Destacou o Departamento de Meio Ambiente, que é dirigido atualmente por Melissa Ranzani, que a alimentação dos dados no sistema do Programa Município Verde Azul, com todas as ações que vem sendo realizadas no município também foi um trabalho essencial para elevar a posição de Vargem Grande do Sul em 2020 no ranking.

Também foi realizado um inventário e consequente o diagnóstico de árvores do Município juntamente a doação de mudas arbóreas nativas, produzidas no viveiro. “O que trouxeram benefícios comprovados segundo os dados apresentados no último Inventário Florestal do Instituto Florestal, em que apontou um aumento da cobertura vegetal nativa do município”, indicou.

Elencou ainda que houve ainda melhorias na gestão da água para abastecimento público com a Implantação do Plano de Segurança de Água Municipal e a aquisição de um Geofone Eletrônico para o monitoramento de perdas físicas.

Em relação aos animais, o Departamento de Meio Ambiente destacou as ações voltadas ao controle da população de cães e gatos através da realização de aproximadamente 3.000 cirurgias de castração nos últimos dois anos, além do atendimento dos animais domésticos e silvestres em situação de vulnerabilidade, apreensão de animais de grande porte soltos em vias públicas e campanhas de conscientização realizadas nas redes sociais. “Vale ressaltar ainda o sancionamento da Lei n.º 4448/2020, que dispõe sobre a proibição do uso de cerol, de extrema importância para evitar que aves sejam lesionadas e/ou mortas devido seu uso”, explicou.

“Também foram realizadas ações provenientes de articulação entre a Prefeitura e os munícipes por meio de Programas como o ‘Adote um Bem Público’, cujo intuito é a conservação de áreas verdes, recuperação e preservação do meio ambiente. Além disso, o programa ‘Patrulha Agrícola’, estabelecido por meio de uma parceria com o Estado, disponibiliza a um custo de aluguel acessível equipamentos ao agricultor, especialmente para o familiar e o pequeno/médio porte”, observou.

Quanto aos resíduos sólidos, a capacitação, reestruturação e divulgação dos trabalhos da Cooperativa CataVida tornou a Coleta Seletiva mais eficiente, destacou a prefeitura. No viveiro de mudas, a instalação de composteiras permitiram que resíduos orgânicos provenientes do Zoológico Municipal se transformassem em adubos de alta qualidade, reduzindo a quantidade de matéria destinada ao aterro sanitário.

“Por fim, a apresentação de mapeamentos de queimadas no município, através de dados do INPE, assim como de áreas de contaminação de solo, de processos geodinâmicos perigosos e de mineração, permitiram que análises ambientais fossem realizadas e também auxiliaram no aumento da pontuação no PMVA 2020”, avaliou.

Certificação

De acordo com o Departamento de Meio Ambiente, as diretivas propostas pelo PMVA podem variar em cada gestão. “Precisamos aguardar as novas propostas, mas de qualquer forma o município vem trabalhando em todas as áreas ambientais. Vargem Grande do Sul ficou muito próxima de conseguir o certificado ambiental, desta forma será mantido o planejamento e as ações necessárias para manter as melhorias alcançadas em 2020 e também para agregar pontuação de outras diretrizes ambientais a fim de obter o certificado”, destacou.

Melhorias da infraestrutura no aterro sanitário contaram pontos. Fotos: Prefeitura