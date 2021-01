Frequentador cobra uso de máscaras na Barragem Eduíno Sbardellini

Um frequentador da Barragem Eduíno Sbardellini entrou em contato com a Gazeta de Vargem Grande pedindo para que haja mais fiscalização e mais alertas no local sobre a necessidade e a obrigatoriedade do uso de máscaras, como medida de prevenção à Covid-19.

Em seu relato enviado à Gazeta, ele afirma que a grande maioria dos frequentadores não usa máscaras, desde quem vai caminhar até os ciclistas. Ele pede uma maior fiscalização por parte da prefeitura e também que sejam espalhadas diversas faixas e avisos alertando sobre a necessidade e também a obrigatoriedade do uso da máscara, inclusive relatando que o não cumprimento está sujeito à multa, conforme a lei municipal.

Em seu relato, ele avalia que a prefeitura estaria omissa com a fiscalização neste importante espaço público e pede um trabalho de alerta mais ostensivo na barragem. Também cobrou dos vereadores uma postura mais incisiva na cobrança da medida junto à prefeitura.

A Gazeta perguntou à prefeitura há duas semanas como está a fiscalização e orientação ao público que frequenta a barragem, mas até o encerramento desta edição, não recebeu resposta.