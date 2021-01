Problemão

O prefeito Amarildo começa o ano com um enorme abacaxi para descascar. Resolver a séria questão do Hospital de Caridade. Com tantos problemas para resolver na administração municipal envolvendo a saúde, principalmente devido a Covid-19, agora também ter a responsabilidade de ter um interventor na instituição, era tudo que o prefeito não queria para este início de ano.

Sérios problemas

O Hospital de São João também é dor de cabeça para a nova prefeita do município vizinho. Com enorme dívida, é um dos problemas que Terezinha vai ter que resolver assim que tomar posse. Em recente entrevista ao jornal O Município, a prefeita disse que a regionalização do hospital, que atende várias cidades da região, deverá ser revista, pois segundo ela, as dívidas da instituição só aumentaram depois que ele foi regionalizado.

Não é fácil

Foi-se o tempo que administrar o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul era mais tranquilo. Com o aumento da população e a universalização do atendimento através do SUS, as receitas não conseguem fazer frente às despesas. Muita gente achou que era fácil tocar a entidade, uma questão puramente administrativa, mas é muito mais complexo do que se imagina e ser provedor do Hospital passou a ser um dos mais espinhosos cargos que uma pessoa possa enfrentar. E sem receber um tostão e ter ainda que responder com seus bens, caso alguma coisa dê errado.

Resultado

Hoje está quase que impossível achar um candidato a provedor do Hospital de Caridade. Até recentemente, os quadros da Mesa Diretora do hospital saiam dos membros da Loja Maçônica Renascença II, que sempre teve um apreço especial pela entidade, mas dado o tamanho dos problemas que o hospital apresenta nos últimos tempos, também os membros da maçonaria devem ter chegado à conclusão que já deram a sua cota de contribuição.

Nas entrelinhas

Quem puder ler nas entrelinhas o que contém nos ofícios trocados entre a atual Mesa Diretora do Hospital de Caridade e também a administração municipal através do prefeito Amarildo, vai notar que as boas relações entre ambas as instituições não estão a mil maravilhas. Se de um lado a direção do hospital queixa-se de uma maior ajuda financeira por parte do Executivo, por sua vez o prefeito tem suas razões quando precisou fazer as cirurgias eletivas e acredita que não contou com o devido apoio dos médicos do Hospital de Caridade, sendo obrigado a procurar em outros hospitais da região, quem fizesse as cirurgias para as dezenas de pacientes vargengrandenses.

Para coroar

Para coroar o começo do ano de 2021 para o prefeito Amarildo, só lhe resta torcer que Celso Itaroti não assuma a presidência da Câmara Municipal para o ano que vem. O ex-prefeito embora tenha trocado juras de amor de que só vai contribuir com a atual administração, quem o conhece sabe que ele vem com muita sede no pote para atrapalhar no que puder, a vida de Amarildo no próximo ano.