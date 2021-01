Projeto Jita Kyoei abre 30 vagas para judocas

O projeto Social Jita Kyoei de Judô abre 30 vagas para crianças, jovens e adultos que queiram praticar a modalidade gratuitamente. De acordo com o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pela iniciativa, as inscrições poderão ser feitas a partir do dia 4 de janeiro.

São ofertadas 10 vagas para crianças entre 4 e 10 anos, 15 vagas para jovens entre 11 e 17 anos e mais 5 vagas para maiores de 18 anos. As vagas são para as categorias masculino e feminino e sem idade final limite.

De acordo com Marco, a aulas de Judô do Projeto Social Jita Kyoei estão a todo vapor, seguindo as normas de distanciamento e desinfecção. Para os interessados nas vagas, basta entrarem em contato direto com o sensei Marco Aurélio pelo Whatsapp número (19) 982129527 e realizar a inscrição.

“Não percam esta oportunidade. O Judô é um instrumento incrível no desenvolvimento físico, espiritual e mental, e o Judô Jita Kyoei é referência na formação de campeões dentro e fora dos tatames”, destacou.

“Espero que possamos completar as 30 vagas. Em Vargem há muitas crianças, jovens e adultos ávidos por praticarem uma modalidade de luta, esta é a oportunidade. O Judô Jita Kyoei tem história e conta com o Projeto não só em Vargem, como em São João da Boa Vista, Aguaí e São Paulo. Espero por todos nas aulas de judô”, disse o sensei Marco.