Que 2021 venha com mais saúde

O último editorial publicado em 2019 por esta Gazeta de Vargem Grande na edição de 28 de dezembro do ano que terminava trazia como título “Que 2020 venha com mais empregos e geração de riquezas”.

Num texto otimista, a Gazeta observava que a economia nacional dava indícios de que uma boa maré se aproximava, trazendo geração de empregos e crescimento econômico. Destacava o importante papel da construção civil naquele contexto e o ponderava que as esferas governamentais estavam se alinhando, buscando aprovação de reformas necessárias para o crescimento sustentável da nação.

Mas esse clima de otimismo durou poucos dias e a boa maré do crescimento foi atropelada pelo tsunami destruidor da pandemia da Covid-19, que ceifou mais de um milhão de vidas pelo mundo, mais de 190 mil só no Brasil e deixou a economia dos países como terra arrasada.

Se o último editorial de 2019 dizia que 2020 seria o ano da retomada do emprego, lançando um olhar otimista para o ano seguinte, dessa vez é preciso ter um olhar mais cético sobre o que o futuro aguarda. No entanto, ainda é possível sonhar. E momentos como este, tão simbólicos, de virada, de novas oportunidades, é preciso sim ser realista, mas é permitido sonhar um pouco.

Assim, que 2021 traga saúde a todos. Que a população evite se expor a riscos desnecessários de contrair essa doença tão traiçoeira. Que seja mantido o distanciamento entre as pessoas, que todos usem máscaras e higienizam suas mãos.

Que a saúde venha em formato de vacina para imunizar a todos. Que ela venha em leitos, profissionais e recursos para tratarem dos doentes. Que a saúde venha em 2021 para que todos tenham condições de trabalhar, de produzir, de gerar riqueza. Para aqueles que perderam os empregos tenham forças para continuar buscando uma vaga ou que consigam encontrar outra maneira de ter um prato de comida, roupa e moradia com dignidade.

Que a Saúde venha com o cuidado necessário para a retomada da educação, para que crianças e jovens não sejam mais tão prejudicados pelos meses distantes das salas de aula.

Enfim, que 2021 traga saúde para que se possa dar início o mais rapidamente possível a reconstrução da cidade, de todo país. É preciso priorizar a saúde, para que todos possam ter condições de ter todo o resto. E para 2022, aí sim, quem sabe, se possa voltar a sonhar com voos mais altos.