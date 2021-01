Rotary de Divinolândia entrega prêmio ao “Melhor Aluno da Escola Pública”

Felipe Lange

O Rotary Club de Divinolândia, em parceria com a Unifeob e Diretoria Regional de Ensino, promoveu a festiva de premiação do projeto “Melhor Aluno da Escola Pública”. Com uma cerimônia diferente dos anos anteriores, devido à pandemia do coronavírus, o aluno Thierry Fernando Trevisan ganhou uma bolsa de estudo integral para cursar biomedicina. Já as alunas Ana Luiza Alves Moreira e Gabrielli Beneti Alvares também ganharam 50% da bolsa de estudos.

O projeto “Melhor Aluno da Escola Pública”, que tem como objetivo reconhecer, valorizar, incentivar e premiar os grandes talentos da escola pública, foi realizado pela terceira vez no município. O programa é de extrema importância para a educação municipal, pois o aluno tem a oportunidade de desenvolver seus talentos e conquistar sua formação e seu espaço no mercado de trabalho.

Estiveram presentes na cerimônia o Presidente do Rotary Club de Divinolândia Marcelo José Cabrera; Fátima Médici representando a Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista e a Unifeob; a Gerente de Educação Neire Jacob; a vice-diretora da escola Dep. Eduardo Vicente Nasser Andrea Grespan Faria de Sordi; além dos familiares do aluno vencedor.

Para o presidente Marcelo Cabrera, a oportunidade de premiar um aluno é de extrema importância ao clube. “Há poucos anos atrás trocávamos figurinha da Copa, hoje o Thierry conquista uma importante etapa em sua vida”, destacou. “Desejo tudo de melhor em sua caminhada educacional, que você tenha sucesso em sua profissão escolhida e que continue representando tão bem nossa cidade”, finalizou.

Melhor Aluno da Escola Pública, Thierry Trevisan, recebe certificado e bolsa de estudos junto à representante da Diretoria de Ensino e Unifeob Fátima Médici, e do presidente do Rotary Marcelo Cabrera