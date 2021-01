Canil da GCM e equipe da PM encontram drogas na Vila Santana

A cadela Raposa localizou porções do entorpecente em residência onde vivia um adolescente

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul estava recebendo uma série de denúncias a respeito de receptação de objetos de origem ilícita e tráfico de drogas em um endereço da Vila Santana. Na terça-feira, dia 29, a PM fez patrulha no local.

Durante a ação, a equipe composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri, com apoio dos cabos Cipriano e Rodrigo, visualizou um adolescente segurando algo em suas mãos e que ao perceber a presença policial, demonstrou um certo nervosismo.

Diante da atitude suspeita, a equipe determinou ao adolescente que ele parasse para ser abordado. No entanto, o adolescente correu para dentro de uma residência, sendo acompanhado até o interior da casa, onde foi abordado e revistado.

Na casa, sobre a pia da cozinha haviam quatro pedras de crack embaladas. Questionado o que o garoto segurava em suas mãos quando estava do lado de fora da casa, acabou confirmando que eram as quatro pedras de crack que estavam sobre a pia. Ele informou, ainda, que a casa era de sua propriedade.

Indagado se havia mais drogas na residência, afirmou que não, porém entrou em algumas contradições. Desta forma, devido bagunça no interior da residência, sendo difícil de localizar algo ilícito, foi solicitado apoio da Guarda Civil Municipal com o cão farejador.

Foram ao local os GCMs Toneto e Gilaberti e Charles, junto com a cadela k9 Raposa, que localizou no interior de um rack, sob algumas roupas sujas, mais sete pedras de crack embaladas da mesma forma que as pedras localizadas sobre a pia.

Foram localizados também, no chão próximo ao rack, apetrechos para o tráfico, como sacolas recortadas, fita crepe e canivete com resquícios de substância que aparentava ser crack.

Novamente indagado, o adolescente assumiu a propriedade da droga dizendo que apenas as fracionou e embalou, mas não está realizando o comércio da droga. Ainda no interior da residência foram localizados alguns aparelhos eletrônicos.

Jogado no chão, desmontado, havia um vídeo game Play Station II com três controles, um conversor de TV digital e um receptor da Sky com um cartão inserido. Indagado, ele não soube explicar a procedência dos aparelhos.

Foi dada voz de apreensão ao adolescente pelo ato infracional de tráfico de drogas. Aos PMs, ele informou ser do Maranhão e que não havia nenhum parente no estado, sendo que o mais próximo seria sua irmã, porém ela está morando no estado de Goiás, não sabendo informar endereço ou telefone.

Desta forma, os policiais acionaram o Conselho Tutelar, onde compareceu na Delegacia de Polícia a conselheira tutelar Amanda Ferreira de Almeida, bem como um advogado acompanhando o garoto.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade de plantão, ratificou o ato infracional de tráfico de drogas e apreendeu os objetos de origem suspeita. Como não foi localizado nenhum responsável legal para a liberação do adolescente, ele foi apreendido permanecendo à disposição da Justiça.

Fotos: Policia Militar

PM e equipe do Canil da GCM atenderam a ocorrência