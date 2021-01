Condenado por homicídio em Leme é preso em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu na segunda-feira, dia 4, um homem que era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio, ocorrido em Leme. Ele está condenado há 12 anos de prisão.

De acordo com informações da PM, as equipes compostas pelo Cb. Thomaz, Sd. Amauri Cb. Ricardo e Cb. Marcienta receberam informações do Centro de Operações que o proprietário de um veículo era procurado pela Justiça. Com base nos dados das placas do carro, os policiais foram até o endereço fornecido.

Ao conversar com a moradora, ela contou aos policiais que fazia tempo que não falava com o procurado. Disse ainda que ele estaria morando na área rural e que fazia bicos de pedreiro. Com o número do celular do suspeito, os policiais entraram em contato com ele, se passando por possíveis clientes para seus serviços de pedreiro. Foi informado à reportagem apenas o primeiro nome do condenado, que seria Charles.

Assim, os policiais conseguiram determinar onde o procurado estava, numa propriedade rural próximo ao bosque municipal. Rapidamente, as equipes foram até às imediações e foi realizado buscas com o objetivo de localizar o suspeito. Durante o patrulhamento, o Fiat Uno que contava na denúncia foi avistado em frente a um sítio, local em que o procurado foi encontrado. Ao consultar os dados do suspeito, os policiais confirmaram que ele estava procurado pela Justiça devido a uma condenação de 12 anos pelo homicídio ocorrido em Leme. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Vargem, onde foi dado cumprimento mandado de prisão.