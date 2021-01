GCM pegou criminosos tentando furtar creche e postinho

A Guarda Civil Municipal (GCM) conseguiu evitar furtos em uma creche no dia 24 e em uma Unidade Básica de Saúde, no dia 25. Nas duas ações, as equipes da GCM conseguiram deter os criminosos e recuperar os produtos que estavam sendo subtraídos.

Na véspera de Natal, dia 24, a GCM recebeu a informação de um disparo de alarme em uma creche. Foram ao local os GCMs Charles, Thiago e Garcia.

Com a chegada da equipe no local, um suspeito saiu correndo pulando o muro de trás da creche. O rapaz abordado por outra equipe da GCM e com ele, foi encontrado um rádio toca CD da marca Philips.

Ele negou que havia furtado o aparelho. Porém, com a chegada da coordenadora da escola, os guardas adentraram no prédio e foi constatado que duas portas haviam sido arrombadas, por onde o rapaz subtraiu o aparelho que foi reconhecido pela coordenadora como sendo propriedade do patrimônio municipal.

Foi dada voz de prisão para ao rapaz, que foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi ratificada a voz de prisão.

Postinho

Já na madrugada do dia de Natal, dia 25, por volta das 4h, foi constatado o disparo de alarme na Unidade Básica de Saúde Dr. Nabil Zarif. Participaram da ocorrência o Sub Inspetor Márcio e os GCMs Agnaldo, Rafael, Conrado, Vera Lúcia e Daniel.

Na Unidade Básica, a equipe constatou que o local tinha sido invadido e estava todo revirado, faltando alguns objetos. Próximo ao imóvel, a equipe conseguiu abordar um indivíduo em atitude suspeita. Com ele havia um saco de lixo preto com alguns objetos. Questionado, o rapaz confessou ser o autor do furto e que a mercadoria era da UBS.

Os GCMs o levaram à Delegacia de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante por furto, deixando ele a disposição da Justiça.

Foto: GCM

Produtos que o bandido tentou furtar da UBS