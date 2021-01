Motociclista morre após atingir cavalo na SP-344; animal também morreu

Um homem de 60 anos morreu na manhã desta quarta-feira, dia 6, após atropelar na SP-344, rodovia que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista. O animal também morreu no acidente. A colisão aconteceu por volta das 4h30, no km 226 mais 500 metros da via, já no município de São João.

De acordo com o informado pela Renovias, concessionária responsável pela rodovia, a vítima, identificada mais tarde como sendo o senhor João Batista Donizeti de Oliveira, 60 anos, morador do Jardim Paulista, trafegava pelo local com sua motocicleta e acabou atropelando o cavalo.

A Renovias foi acionada às 4h40, mas quando chegou os dois já estavam sem vida. A faixa permaneceu interditada pelo período das 4h40 às 6h50.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, bem como a Polícia Rodoviária, Polícia Técnica e funerária. A Polícia fez a perícia no local e dará andamento nas investigações. Segundo a Renovias, tudo indica que o cavalo estava solto na pista e não sendo conduzido por alguém.