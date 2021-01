Homem levou facada na madrugada do dia 26

Um homem de 42 anos levou uma facada no peito, na Vila Santana, na madrugada do sábado, dia 26. Segundo apurou a Gazeta, ele saía de um bar e, no caminho de casa, foi agredido com um golpe no peito.

O rapaz foi atendido e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levado ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul com uma perfuração no lado direto do tórax, provocada por objeto semelhante a uma faca.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência, no entanto, a vítima estava impossibilitada de dar seu relato aos policiais, uma vez que apresentava sinais de embriaguez.

O caso ainda não chegou à Polícia Civil e a ocorrência foi registrada na PM como agressão e lesão corporal. O homem permaneceu internado em observação.