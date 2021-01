IPVA no estado de SP começa a vencer nesta quinta-feira

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa a ser cobrado na quinta-feira, dia 7, no Estado de São Paulo. Os donos de veículos com placas de final 1 têm até o dia 7 para pagar o IPVA de 2021 à vista com desconto.

O calendário com a data de vencimento de acordo com a placa do veículo pode ser consultada no site da Secretaria da Fazenda. Placas com final 2, vencem na sexta-feira, dia 8. Os carros com placas com final 3, devem pagar até segunda-feira, dia 11, e com final 4, na terça-feira, dia 12.

O vencimento de veículos com placas com final 5, é na quarta-feira, dia 13, os com final 6, na quinta-feira, dia 14, e com o final 7, na sexta-feira, dia 15. Já os automóveis com placas com o final 8 vencem no dia 18, final 9 no dia 19 e final 0 no dia 20 de janeiro.

Parcelamento

Os proprietários que optarem pelo pagamento parcelado, em três vezes, também têm até esta quinta-feira, dia 7, para quitar a primeira parcela. Contudo, caso o pagamento não seja feito, os proprietários têm até o dia 9 de fevereiro para pagar o valor integral, sem desconto.

A consulta dos valores pode ser feita nos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos, usando o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Também é possível consultar no portal da Secretaria da Fazenda, mediante o número do Renavam e a placa do veículo. No portal, os donos de veículos para pessoas com deficiência (PCD) poderão consultar se permanecerão com o benefício de isenção do IPVA neste ano.

Aqueles que deixarem de recolher o imposto ficam sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Passados 60 dias, o percentual da multa é fixado em 20% do valor do imposto.

Antecipado

Desde a segunda-feira, dia 4, já era possível optar pelo licenciamento antecipado e fazer o pagamento independentemente do número final da placa do veículo.

A Fazenda do Estado prevê arrecadar R$ 18,5 bilhões com o IPVA em 2021. A frota total de veículos no estado de São Paulo é de aproximadamente 26 milhões de veículos. Desses, 17,8 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA e 7,6 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação.

No ano, cerca de 618 mil veículos são considerados isentos, imunes ou dispensados do pagamento (como taxistas, pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos).

Os caminhões têm prazos diferenciados para o pagamento integral sem desconto, o vencimento é no dia 15 de abril, independente do final de placa, e para os proprietários que optarem pelo parcelamento em três vezes, os vencimentos são em março, junho e setembro.