PM apreende cerca de 13 kg de drogas em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul apreendeu cerca de 13 kg de drogas na noite da quarta-feira, dia 5 de janeiro.

De acordo com o informado à Gazeta de Vargem Grande, a equipe composta pelos soldados Salomão e Silas foi chamada pelo 3° Sargento Zani, que viu suspeito entrando nos fundos de uma cerâmica no Jardim Santa Marta, com um saco de cor preta em suas mãos.

A equipe foi até o endereço indicado e passou a realizar buscas pelo local. Até que encontraram o saco próximo a uma pilha de tijolos. Ao verificar o conteúdo do saco, os policiais localizaram 19 tijolos de maconha, mais 14 porções de maconha, 4 porções grandes de cocaína, 2 porções menores de cocaína embaladas e prontas para venda, além de uma balança de precisão, um prato, duas colheres e uma faca de cozinha, todos esses objetos com resquícios de pó branco.

Havia ainda dentro do saco 7 rolos de fita adesiva e um rolo de papel filme parcialmente usados. Os policiais permaneceram escondidos pelo local, com o objetivo de aguardar um possível retorno do proprietário dos entorpecentes. Como ninguém apareceu, os produtos e drogas apreendidos foram levados ao Plantão da Polícia Civil em São João da Boa Vista.