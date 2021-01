Cestas foram entregues a 150 famílias

Em mais um ano, Toninha Buzato deu continuidade ao trabalho solidário realizado pela sua mãe, a ex-vereadora Dona Zinha Cordeiro, e no último Natal, entregou cestas a várias famílias em vulnerabilidade social de Vargem Grande do Sul.

As cestas foram entregues no dia 23 de dezembro, atendendo a 150 famílias, distribuídas em vários bairros da cidade. Toninha agradeceu a todos que puderam colaborar com doações de alimentos e trabalho para confecção de cestas de Natal em 2020.