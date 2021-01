Criança de três anos foi abusada pelo tio em Vargem

Uma criança de três anos foi vítima de violência sexual pelo próprio tio em Vargem Grande do Sul, no sábado, dia 2. A Polícia Militar foi acionada via Copom ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, para atender a ocorrência.

A equipe, composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri, foi ao local, onde fez contato com a mãe, que estava com a menina. Conforme informou, seu irmão havia cometido atos libidinosos contra a garota, pois, durante o banho, havia passado a mão na vagina da criança, causando irritação e dor.

A criança foi atendida pelo médico plantonista e a mãe passou os dados de seu irmão, que já era conhecido nos meios policiais. Inclusive, já era de conhecimento da equipe que contra ele pesava um mandado de prisão pelo crime de furto ocorrido em Sacramento (MG).

A mulher informou que ele estaria em um sítio no bairro do Pedregulho em São João da Boa Vista. Presente no hospital, estava acompanhando a mãe e a criança, o conselheiro tutelar Eliziário Carlos da Silva.

Diante das circunstâncias, a equipe informou o caso aos soldados Emiliano e Prado e, com apoio do 2º Sg. Aparecido e do cabo Scacabarozi, foram realizadas diversas diligências pelo Pedregulho com o objetivo de localizar o rapaz.

No bairro, foi cercada a residência e chamado o suspeito, que quando saiu, foi abordado. A casa pertence ao tio do homem, que também autorizou uma busca no imóvel e que não tinha conhecimento do mandado e do crime que era imputado a ele, informando que ele estava ficando na casa por um tempo.

O rapaz ficou alterado com a abordagem e, após tomar ciência do mandado de prisão, fez menção de fugir, sendo necessário o uso de algemas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão lavrou o boletim de ocorrência de captura de procurado e estupro de vulnerável.