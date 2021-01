Lixo é jogado na calçada do Fleming

Há algumas semanas, vizinhos procuraram a Gazeta de Vargem Grande para criticar o mato alto da Escola Estadual Alexandre Fleming, cobrando providências. A reportagem entrou em contato com a direção da escola, que expôs as dificuldades que vêm atravessando e aproveitou para pedir aos vizinhos e a comunidade vargengrandense que abraçasse a escola. A direção informou ainda que já havia solicitado a manutenção da capina à prefeitura e que o serviço seria realizado.

Pois a equipe da Frente Social foi até a escola e na semana passada, a praça e os canteiros do Alexandre Fleming estavam todos capinados. No entanto, após tudo ter sido limpo, a população jogou lixo nas calçadas dos arredores do local.

À Gazeta de Vargem Grande, a diretora da escola, Fabiana Bonini pontuou que essa não foi a primeira vez que colocam lixo no local e que, na quinta-feira, dia 7, ao dar uma volta no quarteirão viu esses despejos com isopor, embalagens e sacolas, desvalorizando o local.

A escola pede a colaboração da comunidade para que o local seja mantido limpo, principalmente sem lixo, uma vez que a poda, que havia sido motivo de reclamação, já foi feita.

Canteiros do Alexandre Fleming foram todos carpidos recentemente