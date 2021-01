Há dois meses, a vida de Raine e Marcelo Fiorini ganhou mais fofura e mais alegria com a chegada da Maya, uma cachorrinha sem raça definida que conquistou o coração do casal de imediato.

“Eu e a Raine adotamos ela em novembro. Ela tem 2 meses. Nós estávamos em busca de um cachorro e no mesmo dia, uma pessoa havia publicado sobre ela e os irmãos que estavam para adoção. Então, ficamos com ela”, contou Marcelo à Coluna Momento Pet.

“Eu nunca tive animal de estimação e sempre tive vontade. Maya veio para trazer alegria para nós”, disse. Em seu novo lar, Maya ganha muito carinho, chamego e cuidados. “Ela come ração e frutas, como banana, melancia e mamão. Mas tudo indicado conforme a veterinária”, explicou Marcelo.

Brincalhona, Maya já tem um brinquedo favorito. Segundo Marcelo, se trata da Margarete, uma girafa de pelúcia.