Revólver e Pistola são apreendidos no Jardim Ferri

Duas armas de fogo foram apreendidas em uma residência no Jardim Ferri, na tarde desta segunda-feira, dia 11.

De acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão solicitado pela Delegacia e concedido pela Justiça, equipes da Polícia Civil e Polícia Militar foram até um endereço no Jardim Ferri, onde o morador foi surpreendido mantendo sob sua guarda um revólver Taurus calibre 38, com capacidade para 5 tiros, carregado e uma pistola Taurus calibre 380, com capacidade para 19 tiros, municiada com 16 cartuchos intactos.

A posse dessas armas está em desacordo com determinação legal, infringindo o artigo 12 da Lei 10.826/03, sobre posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que é passível de pena de pena de 1 a 3 anos de detenção.

Segundo informou o delegado, o morador foi acompanhado por seus advogados. Foi determinada a fiança criminal no valor de R$ 20 mil, que foi paga. Assim, o autor foi colocado em liberdade.