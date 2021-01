Rita Duque se aposenta

A funcionária pública municipal Rita de Cássia da Silva Duque iniciou o ano curtindo sua merecida aposentadoria. Após 28 anos de serviços prestados à Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, sendo 20 anos no PPA, onde atendia no departamento de ambulância e oito anos no Setor Tributário, no dia 31 de dezembro ela cumpriu seu último dia de labor.

Emocionada, Rita nos informou que ganhou dos colegas de trabalho uma linda orquídea e uma imagem de Santa Rita no dia da despedida, também levou um bolo embrulhado para cada departamento da prefeitura, para festejar sem aglomeração.

No início de sua carreira, Rita trabalhou no supermercado do sr. Nerino Coracini e também por 10 anos foi funcionária das Pernambucanas.

Agora Rita se dedica a curtir a casa, o marido Tadeu e os filhos Felipe e Guilherme e para não ficar só curtindo a aposentadoria, ela deve continuar com suas aulas de canto e também brindando os amigos com as lives musicais que produz.