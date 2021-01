Celso Ribeiro já foi prefeito de Vargem Grande do Sul por dois mandatos, 2001 a 2004 e 2005 a 2008, e no dia 1º tomou posse como vice-prefeito da cidade. Ele também já foi vereador e presidente da Câmara. “Hoje é um dia de festa, mas também um dia da gente meditar e observar e saber que estamos assumindo uma grande responsabilidade. Porque o povo que está lá fora espera o melhor de nós, espera o compromisso nosso”, disse.

Aos vereadores eleitos, Celso pediu que votem a favor do que for bom para a cidade. “Não vamos erguer no nosso mandato uma bandeira de desagregação, de desunião, de falta de interesse, de ver que realmente aqueles que mais precisam e estão lá fora e que precisam da gente”, afirmou.

Ao prefeito Amarildo, Celso fez uma brincadeira. “Temos amigos que brincam que quando fui prefeito, era o pedreiro, e agora sou vice, sou o servente, e eu digo para todo mundo que o servente é tão importante na obra quando o pedreiro. Estou aqui com muita humildade, tenho 62 anos, a vaidade não mora em mim, eu gosto muito da minha cidade, vamos enfrentar grandes problemas”, disse.

Ele lembrou que a prefeitura já está tendo que lidar com uma situação bastante delicada. “Nós vamos enfrentar logo de início um problema gravíssimo, que é o do Hospital, que está sem diretoria. O Hospital é deficitário, o que a prefeitura contribui lá é bastante, são R$ 2 milhões por ano, vai ser mais dois no ano que vem, mas é insuficiente, então esse é um problema dos vereadores, do prefeito, e digo mais, é um problema de toda a sociedade. Acho que vamos ter que reunir toda a cidade e abraçar essa causa do Hospital e ver o que está acontecendo lá. O que não pode é ficar deficitário a vida inteira, que nunca vai ter conserto, então é preciso que todo mundo ceda. O que custa tanto que o Hospital não consegue sobreviver? Precisamos saber disso, precisamos diagnosticar e depois juntos, todos nós, tentarmos corrigir”, disse.

Experiência

“Estou muito otimista e animado com a posição dos vereadores aqui presentes. Quero deixar com minha experiência de tantos anos na política que o caminho é esse mesmo, vocês estão certos. Desejar para o meu companheiro Amarildo que tudo que ele precisar de mim estarei à disposição, pode contar comigo qualquer hora, qualquer dia, de toda maneira. Se precisar também ajudar no diálogo com a Câmara me ofereço também por ter sido vereador, estou à disposição para diminuir esse espaço entre a Câmara e o Executivo. Pode contar comigo, Amarildo, que Deus te proteja e te ilumine e que você continue com essa garra e com essa vontade, que eu sei, de fazer o melhor para Vargem Grande do Sul. Um abraço a todos, muito obrigada a todos os presentes”, finalizou.