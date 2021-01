PM apreendeu tablete e 100 porções de maconha

Na quarta-feira, dia 6, dois rapazes foram presos com 100 porções de droga e um tablete de maconha no Jardim Dolores. A equipe composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri, junto a equipe dos soldados Emiliano e Prado CB PM Thomaz e dos cabos Cipriano e Rodrigo, realizou a prisão e apreensão.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram dois rapazes que, ao perceberem os PMs demonstraram um certo nervosismo. Ao receber ordem de parada, tentaram fugir. Um deles foi perdido de vista, não sendo localizado.

O outro rapaz entrou em uma residência e, ainda no corredor do quintal, tirou algo do bolso e arremessou sobre o muro da casa vizinha. Ele foi abordado ainda no corredor e, em seu bolso, havia seis porções de maconha. Dentro da residência estavam outros dois rapazes. Na mão de um deles, havia uma sacola que passou para o outro, menor de idade. A sacola continha 82 porções de maconha embaladas e um tablete maior.

O rapaz foi questionado sobre o que havia jogado na casa vizinha, dizendo que eram porções de maconha. A casa vizinha é abandonada e no corredor foram localizadas mais nove porções de maconha.

Na residência, mora apenas o rapaz que passou a sacola de porções de maconha para o adolescente. Com ele, ainda foram localizados R$ 270,00 e um aparelho celular. No momento da busca pessoal, ele arremessou o celular no chão com a clara intenção de destruí-lo, relataram os policiais.

O adolescente informou que toda droga seria de sua propriedade, mas não soube explicar o que fazia na residência do amigo. No guarda roupas do rapaz foram localizadas mais três porções de maconha, duas tesouras e bloco de anotações, que provavelmente é da contabilidade do tráfico de drogas.

No quintal da residência ainda foi localizada uma bicicleta, produto de furto no dia 20 de novembro. Foi feito contato com a vítima, que reconheceu a bicicleta. O suspeito foi questionado e afirmou que comprou a bicicleta de um desconhecido por R$ 300,00.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul e após tomar ciência dos fatos, o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante. Quanto ao adolescente, foi feito ato infracional tráfico de drogas e receptação, sendo liberado para sua mãe. A bicicleta foi devolvida ao dono.