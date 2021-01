Prefeito, vice e vereadores pregam trabalho conjunto em posse

Eleitos no dia 15 de novembro do ano passado, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o vice-prefeito Celso Ribeiro, (Podemos) e os 13 vereadores que compõe a atual legislatura, Antônio Carlos Bertoleti (PSD), Serginho da Farmácia (PSDB), Canarinho (PSDB), Celso Itaroti (PTB), Célio Santa Maria (PSB), Danutta Rosseto (Republicanos), Fernando Corretor (Republicanos), Guilherme Nicolau (MDB), Gláucio do Moto Táxi (DEM), Magalhães (DEM), Parafuso (PSD), Maicon Canato (Republicanos) e Paulinho da Prefeitura (PSB), foram empossados em cerimônia solene realizada no dia 1º de janeiro de 2021, no salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

A cerimônia teve público restrito, os eleitos puderam levar apenas dois convidados, que ocuparam cadeiras respeitando o espaçamento mínimo como medida de prevenção à Covid-19. Havia também checagem da temperatura corporal na entrada da solenidade, além da disponibilização de álcool em gel em vários pontos do salão.

A cerimônia, que teve transmissão ao vivo pela Internet, foi presidida pelo vereador Guilherme, o mais votado nas eleições de 2020 e secretariada por Canarinho. Dando cumprimento nos trâmites legais, os vereadores assinaram o termo de posse e prestaram o juramento. Em seguida, foi dado posse ao prefeito Amaridlo e ao vice-prefeito Celso Ribeiro. Na sequência, foi realizada a eleição da Mesa Diretora da Câmara para 2021.

Ao final da solenidade, houve as bênçãos do padre Dênis Crivelari, da Igreja Católica, do pastor Juliano, representando as denominações evangélicas, e de Paulino Carossi, representando a comunidade espírita. O cerimonial foi de Luís Carlos dos Santos.

Mesa diretora

Havia dois inscritos para a presidência da Mesa Diretora, Celso Itaroti e Guilherme Nicolau. Celso acabou eleito com os votos dele e de Bertoleti, Célio, Fernando Corretor, Parafuso, Maicon e Paulinho da Prefeitura. O mesmo grupo ainda elegeu Paulinho como primeiro secretário, na disputa contra Canarinho. Maicon foi eleito segundo secretário na eleição com Magalhães e Parafuso venceu Gláucio na disputa para Tesoureiro. Na eleição para a vice-presidência da Câmara, além dos votos dos setes vereadores, Fernando corretor foi eleito vice-presidente da Mesa com o apoio de Danutta, sua colega de partido.

Bastidores

A eleição da Mesa Diretora estava movimentando os bastidores políticos de Vargem bem antes da posse. Os vereadores já traçavam estratégias e buscavam apoio para seus nomes pouco tempo depois das eleições.

O clima esquentou quando no final da Legislatura anterior, foi proposto o Projeto de Resolução nº 08/2020 de iniciativa dos vereadores Célio Santa Maria (PSB), Fernando Donizete Ribeiro (Republicanos) e do próprio presidente na ocasião, Paulinho, que na prática, permitira uma possível candidatura de Paulinho para concorrer a presidência em 2021.

A rejeição da proposta pela maioria dos vereadores acabou desagradando Paulinho.

União

No entanto, logo após a eleição da Mesa Diretora para 2021, os vereadores eleitos fizeram seus agradecimentos e todos pediram a união do Legislativo para buscar o bem para Vargem Grande do Sul e destacaram a necessidade de se trabalhar em conjunto com o Executivo. Vereadores que foram eleitos tendo como candidato a prefeito José Carlos Rossi (PSD), como Bertoleti e Parafuso, se apressaram em afirmar que irão apoiar Amarildo.

Amarildo e Celso tomaram posse. Foto: Reportagem