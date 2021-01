Suspeito de participar do roubo na casa de padre foi preso

Na sexta-feira, dia 1º, a Polícia Militar de Vargem recebeu informações sobre um adolescente da Vila Santa Terezinha, que havia recebido grande quantidade de drogas em sua casa e que ele também teria participado do roubo na casa do padre Paulo Sérgio Fuliaro, da igreja São Joaquim.

A denúncia foi feita por um rapaz que não quis se identificar aos soldados da PM Salomão e Silas por medo de represálias. Diante das informações, a equipe acabou localizando o suspeito. Questionado, ele confirmou que tinha drogas em sua casa.

Com tal afirmação, os soldados foram até a residência, onde foi feito contato com a mãe do adolescente, que autorizou e acompanhou a localização de 60 eppendorffs (pinos) contendo cocaína e uma porção grande compactada de cocaína que estava na cozinha.

No quarto do suspeito, foi localizado R$ 156,00, 50 munições intactas calibre 22”, 86 cápsulas contendo pó branco, um celular Samsung, uma folha de cheque em branco pertencente à paróquia São Joaquim, um anel, um CD Player automotivo e quatro relógios de diferentes marcas.

O adolescente assumiu a propriedade dos objetos localizados, dizendo que as drogas seriam destinadas à venda e o dinheiro era proveniente do tráfico. Ele confessou que o relógio de marca Orient e a folha de cheque pertencia ao padre responsável pela paróquia São Joaquim, o qual foi vítima de roubo no dia 17 de dezembro, porém negou participação no crime.

Ele ainda disse que o restante dos objetos recebeu como pagamento da venda de drogas. A mãe do adolescente informou que não possui mais controle sobre o menino, sendo que este frequentemente a ameaça.

O adolescente foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, sendo que após o delegado plantonista ser cientificado dos fatos, ratificou a voz de apreensão conforme boletim de ocorrência, permanecendo apreendido à disposição da Justiça.