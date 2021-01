Não respondeu 1

A reportagem do jornal fez várias perguntas ao presidente da Câmara Celso Itaroti para saber de seus planos frente ao Legislativo neste um ano em que vai presidi-lo. O novo presidente da Câmara não respondeu até o fechamento da presente edição. Também indagou a Itaroti quais os principais problemas que a cidade apresenta na sua visão e como os vereadores poderão contribuir para minorá-los e se ele pretende contratar advogado para assessorar a presidência como fez o ex-presidente Paulinho da Prefeitura.

Tempos difíceis

Certamente não será nada fácil a convivência do jornal Gazeta de Vargem Grande com a atual presidência da Câmara Municipal este ano. O jornal tem publicado várias matérias envolvendo o nome do presidente quando ele era prefeito da cidade e das ações que responde na Justiça por improbidade administrativa e isso não tem agradado a Itaroti e tão pouco seus apoiadores.

Valores

Foi publicado esta semana no Jornal Oficial do Município, os valores dos salários dos vereadores e servidores da Câmara Municipal. O salário mais baixo é o de servente, que recebe R$ 2.624,95 e o mais alto é o de administrador de departamentos que recebe R$ 9.305,38. Já o agente legislativo recebe R$ 7.437,19. Os auxiliares de secretaria e contabilidade, R$ 3.550,84, assistente legislativo R$ 3.759,05, contador R$ 4.066,75 e procurador jurídico R$ 6.281,54. Os vereadores recebem R$ 3.867,63 e o presidente da Câmara R$ 4.641,15.

Não respondeu 2

A reportagem do jornal também enviou ao prefeito Amarildo Duzi Moraes várias perguntas sobre como ficou a composição dos seus diretores. Mas a exemplo do presidente da Câmara, Celso Itaroti, o prefeito também não respondeu ao jornal para que os leitores tomem conhecimento de quem permaneceu como diretor ou quem foi convidado para assumir novos cargos de chefia na prefeitura municipal para a gestão que se inicia este ano. Todos os diretores e outros funcionários que ocupavam cargos de confiança foram exonerados no final do ano como determina a lei e até agora, pelo que tomou conhecimento o jornal, alguns foram convidados pelo prefeito a continuar na administração e outros não tomamos conhecimento. A matéria visava tão somente informar a população quais seriam os novos diretores da prefeitura municipal.