Filas em lotéricas e bancos seguem gerando críticas

A cena se repete todos os meses, próximo ao quinto dia útil, quando a maior parte da população recebe seu salário e aposentadoria: filas enormes nas portas das agências bancárias e das lotéricas de Vargem Grande do Sul. Os clientes se revoltam, fotografam a situação, fazem críticas em redes sociais e procuram a Gazeta de Vargem Grande, para externar sua indignação e cobrar providências por parte do poder público. Na segunda-feira, dia 11, a situação parecia estar ainda mais grave, com filas maiores.

É muita gente que enfrenta chuva ou dias de muito sol nas calçadas desses estabelecimentos esperando o atendimento. Como muitos são idosos, ou mesmo pessoas que não têm acesso aos meios digitais, buscam no atendimento presencial o que não conseguem fazer pelos canais de autoatendimento ou nos serviços online.

Em tempos de pandemia da Covid-19, quando a aglomeração de pessoas é um dos principais meios de contaminação pelo novo coronavírus, as queixas ganham um tom ainda mais preocupante.

A Gazeta de Vargem Grande, mais uma vez procurou a prefeitura para saber como anda a fiscalização nesse sentido. No entanto, até o fechamento desta edição, não recebeu resposta. A reportagem também conversou com o empresário Eduardo Pereira Dias, da Lotérica Isamar, que falou sobre a denúncia e demora no atendimento na segunda-feira, dia 11.

Segundo comentou, a fila na data foi um caso esporádico, uma vez que o quinto dia útil do mês foi a sexta-feira, dia 8. “Depois do quinto dia útil, sempre o primeiro dia útil subsequente é bem movimentado. Ainda mais porque caiu na segunda-feira, então foi um negócio que realmente deu bastante movimento mesmo, deu fila, coisa que eu não via já faz alguns meses na lotérica”, disse.

Ele ressaltou que nos últimos meses a procura não está intensa. “Devido à grande concorrência também dos canais de pagamentos. Existe muita coisa hoje para o cara pagar conta, então tem muita opção na verdade para o cliente efetuar os seus pagamentos”, completou.

Prevenção

Eduardo explicou ainda que seguem todas as medidas de prevenção à Covid – como disponibilização de álcool em gel e uso de máscaras, além do distanciamento e capacidade de acesso reduzida – e por conta disso, está limitando o acesso apenas a quatro pessoas cada vez dentro da lotérica. “Se tem 10 pessoas, por exemplo, por causa do distanciamento social também, acaba ficando uma fila grande. Às vezes a pessoa passa na frente da lotérica e pensa ‘nossa, olha a fila’, mas tem que ficar 1,5 m, 2m entre cada um, então acaba ficando gente para fora”, lembrou.

De acordo com o informado, com exceção ao quinto dia útil do mês e às segundas-feiras, está muito difícil formar fila de clientes no local. “A verdade é essa, acho que a pessoa que fez essa denúncia não tem ido muito à lotérica não. Acho que só sai no quinto dia útil, porque hoje mesmo eu estava lá e não tinha uma única alma viva e ainda é dia 14, 15, era pra estar movimentado”, pontuou

Eduardo contou que, a Lotérica Isamar está adequada às normas que a prefeitura estabeleceu alguns anos atrás e estão atendendo a todos. “Fizemos um investimento de mais um terminal, mais um balcão, isso aumentou consideravelmente a capacidade de atendimento. Para ter uma base, eu tenho quatro terminais agora e seis funcionários, isso com certeza supre muito o meu movimento. Tanto que não anda acontecendo fila não, e quando tem, é bem rapidinho o atendimento. Talvez um dia ou outro, possa até ter uma demora por conta do sistema, que às vezes sai fora do ar, mas isso é a nível nacional, então não depende da gente”, explicou.

O empresário destacou que no local não existem apenas máquinas e terminais, mas também há pessoas trabalhando. “E o funcionário precisa do horário de almoço, dos intervalos para sangrias de numerários. Infelizmente, às vezes tem gente que não entende isso, acha que está lidando com máquina e não é por aí, é gente trabalhando”, avaliou.

No entanto, Eduardo comentou que ainda assim estão sempre prontos para melhor atender os clientes dentro das possibilidades e viabilidade financeira. “Vargem Grande, pela arrecadação, não comporta outra lotérica. Se comportasse, já teria”, ponderou. Ele contou que está sendo feita uma reforma considerável na lotérica. “A gente se preocupa muito com isso, o tempo de atendimento, não deixar o cliente esperando, então eu cobro muito dos meus funcionários em não deixar terminal parado”, disse.

O jornal contatou a Conquista Loterias para saber o posicionamento dos proprietários perante filas e demora de atendimento. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve resposta.