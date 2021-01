Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu em São Paulo onde residia, o engenheiro civil João de Deus Rodrigues Neto, aos 74 anos de idade, no dia 29 de novembro. De conhecida família de Vargem Grande, era filho de Maria Cavalheiro Rodrigues e Sebastião de Deus Rodrigues – já falecidos e que eram proprietários das terras onde hoje estão localizados os principais conjuntos habitacionais da cidade.

Deixa a esposa Eliane Arbex Rodrigues; os filhos Carla, Andréa e Gustavo; os genros Leonardo e Reinaldo; a nora Mila; os netos Francisco, Gabriela, Marina, Henrique, Theo e Luisa. Seu sepultamento aconteceu no dia 29, após ser cremado no Cemitério da Vila Alpina em São Paulo.

Faleceu Maria Aparecida dos Reis Sinhá, aos 69 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Era viúva de Sebastião Sinhá; deixou os filhos Wilson e Adriana; e o neto Tairone. Seu sepultamento aconteceu no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Silmara Aparecida Cardoso, aos 40 anos de idade, no dia 11 de janeiro. Deixou o marido Sérgio Benedito dos Santos; os filhos Messias Gabriel e Mesiel Miguel; a mãe Maria Jorgina Cardoso; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alvim da Rosa Carneiro, aos 86 anos de idade, no dia 12 de janeiro. Solteiro; deixou os irmãos Mário Carneiro e Maria Madalena, a cunhada Aparecida e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu em São Paulo onde residia, o engenheiro civil João de Deus Rodrigues Neto, aos 74 anos de idade, no dia 29 de novembro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Alvim da Rosa Carneiro, aos 86 anos de idade, no dia 12 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Silmara Aparecida Cardoso, aos 40 anos de idade, no dia 11 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal