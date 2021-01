Padoca vai a SP por processo das casas populares

O prefeito Padoca, de Divinolândia, cumpriu agenda administrativa na quinta-feira, dia 7, na Secretaria de Estado da Habitação, em São Paulo. A audiência, agendada por intermédio do deputado estadual Barros Munhoz (PSB), foi para acompanhar a tramitação do convênio com o Estado para construção das 80 unidades habitacionais.

A audiência contou com a participação do vice-prefeito Paulo Aurilietti, do Secretário de Habitação Flávio Amary, do Diretor de Atendimento Habitacional do CDHU Marcelo Hercolin e do Diretor Técnico Aguinaldo Quintana.

Padoca solicitou empenho na tramitação do convênio e destacou a necessidade das unidades para Divinolândia. Junto ao deputado estadual Barros Munhoz, o prefeito Padoca e o vice prefeito Paulo também protocolaram ofício de solicitação para reimplantação do radar eletrônico no trevo de acesso ao município.