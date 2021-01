TG de Vargem tem novo comando

O 1º sargento Bruno de Paula Prates, do Exército Brasileiro, assumiu o comando do Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul, na segunda-feira, dia 11. Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), não foi possível realizar uma solenidade para os convidados, porém, para marcar a troca do comando, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) esteve presente.

Natural do Rio de Janeiro, o sargento Prates atuava em Montes Claros (MG) antes de ser escolhido para substituir o subtenente Alexandre Soares Mariano, que esteve à frente do TG de 2018 a 2020 como Chefe de Instrução e foi designado para cumprir com afazeres militares em Fortaleza (CE).

À Gazeta de Vargem Grande, o subtenente Alexandre falou sobre as principais conquistas no Tiro de Guerra durante os três anos que esteve em Vargem. “Recebemos em 2018 a visita do Comandante Militar do Sudeste, a mais alta autoridade militar do Estado de São Paulo, criamos a horta do TG, implantamos o Projeto Soldado Mirim, participamos do hasteamento da Bandeira Nacional nas escolas e cantamos os hinos nacional e municipal”, disse.

Ele ainda pontuou que foi criada a canção do Tiro de Guerra e que realizaram campanhas como a de conscientização do depósito adequado do lixo, do agasalho, de arrecadação de alimentos e de doação de sangue.

“Além disso, promovemos reformas fundamentais no TG, com o apoio da Prefeitura Municipal e, em parceria com alguns empresários, criamos o projeto Meu Primeiro Emprego, onde indicávamos os atiradores com excelente desempenho para o mercado de trabalho”, contou.

Durante o período, o Tiro de Guerra ainda realizou cursos destinados aos atiradores voluntários como padeiro, pedreiro e eletricista, e comemorou datas festivas, como o Aniversário da Cidade e Dia do Exército com a participação de TGs da região.

“Comemoramos também o Dia Internacional da Mulher, auxiliamos na campanha de vacinação municipal, participamos de desfiles cívicos em cidades vizinhas, realizamos competições de cabo de guerra e de corrida de 5 km na Praça da Matriz, e de futebol e voleibol no complexo poliesportivo, sempre envolvendo TG vizinhos”, comentou.

Alexandre relembrou que o Tiro de Guerra também apoiou a Corrida da Independência e jogos festivos no Estádio Municipal, eventos promovidos pela Diretoria de Esportes, e também auxiliou na Procissão do Caminho da Fé.

“Comemoramos o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Soldado e o aniversário do TG e, além de tudo isso, cumprimos nossa grade curricular estabelecida pela 2ª Região Militar, como tiro, treinamento físico, acampamentos, instruções de primeiros socorros, ofidismo, enfim, atividades de natureza militar”, pontuou.

Segundo ele, nestes três anos, quase 150 jovens receberam a formação militar. “Esses jovens serão os difusores dos princípios e valores aqui praticados”, completou.

Novo comando

O atual Chefe de Instrução, 1º sargento Bruno de Paula Prates, pontuou à Gazeta de Vargem que pretende dar continuidade ao excelente trabalho até então realizado pelo tenente Maurício e pelo subtenente Alexandre, que já estiveram à frente do TG. “Poder integrar o Tiro de Guerra com a sociedade vargengrandense, através de trabalhos sociais e campanhas e resgatar o espírito de patriotismo”, disse.

Ele também falou sobre seu sentimento para os próximos anos. “A minha expectativa é de enorme satisfação em ter sido designado pelo Comando do Exército para assumir tal função e de maior prazer em poder orientar e apoiar no que for possível os jovens que se matricularam no Serviço Militar”, completou.