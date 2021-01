Projeto esfriou?

Em uma edição de outubro do ano passado, foi manchete da Gazeta a iniciativa do vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) de autorizar os estudos para viabilizar a transmissão online das sessões de Câmara. Mas ao que tudo indica, essa proposta esfriou. A Gazeta tem perguntado ao novo presidente do Legislativo sobre esse tema, mas ele ainda não respondeu ao jornal.

Região toda faz

As Câmaras das cidades da região já fazem a transmissão pela Internet há alguns anos. Isso é dar transparência dos atos dos vereadores à população. E em se tratando de política e de como são tomadas as decisões que envolvem o futuro da cidade, transparência nunca é demais.

Quem sabe…

O grupo de vereadores que elegeu Celso Itaroti (PTB) como presidente da Casa, segundo informações de bastidores, já teria se acertado para definir os próximos vereadores a ocupar o cargo e um deles seria exatamente Paulinho. Quem sabe ele não retome esse projeto e finalmente, Vargem ofereça esse canal de informações à população.

Covid-19 em Vargem

A prefeitura divulgou em sua página no Facebook, no dia 15, a quantidade de casos de Covid-19 pelos bairros da cidade. Dos 1.155 moradores que já testaram positivo para a doença desde o início da pandemia, o Jardim Santa Marta aparece em primeiro lugar com o maior número de pessoas que enfrentaram a doença: 105. Em segundo lugar está o Centro, com 96 e o Jardim Fortaleza, empatado em terceiro lugar com a Vila Santana, com 81 casos. A Vila Polar segue na sequência com 80 casos. Mas pelo o que foi informado pela prefeitura, é possível constatar que há casos pela cidade toda.

Novo endereço

A prefeitura de Vargem Grande do Sul informa a população que a partir de segunda-feira, dia 18, o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente começa a atender em novo endereço e telefone. Ele será instalado à rua Sete de Setembro, nº 300, junto ao prédio do Departamento de Ação Social. O novo telefone é o (19) 3641-3765.