Após ameaçar mulher na frente de policiais, homem foi preso

Uma mulher teve que ser acompanhada pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul até sua casa no Jardim Santa Marta, na segunda-feira, dia 11.

A equipe composta pelos cabos Cipriano e Rodrigo foi acionada para apoiá-la enquanto pegava algumas peças de roupas para dormir na casa de seus pais, uma vez que seu ex-companheiro estaria praticando ameaças contra ela.

Já na residência da vítima, enquanto a equipe aguardava na calçada, o homem chegou e começou a ameaçar a vítima na presença da equipe policial, ocasião em que a vítima manifestou desejo em registrar a ameaça, bem como representar contra o ex-companheiro.

De acordo com os policiais, diante do desejo da vítima e para resguardar sua integridade física, foi dada voz de prisão ao indiciado, que desobedeceu e resistiu à prisão, sendo necessário o uso seletivo da força para contê-lo, além do uso de algemas.

Levados à Delegacia em São João, o delegado de plantão ficou ciente dos fatos e determinou a elaboração de flagrante, versando sob violência doméstica e ameaça, ficando o indivíduo à disposição da Justiça na cadeia de São João da Boa Vista.