Fios de motor de pivô foram furtados de casa na Santa Terezinha

Os cabos da Polícia Militar Cipriano e Rodrigo foram chamados à Vila Santa Terezinha, no domingo, dia 10, devido ao furto de fiação em uma residência.

As vítimas relataram que durante a madrugada foram avisadas por uma vizinha que um rapaz entrou no terreno ao lado da residência e subtraiu certa quantidade de fiação de motor de pivô, informando ainda que possuíam filmagem do local e ação de um indivíduo arrastando fios pela rua.

Era de conhecimento da equipe de que próximo do local do furto há uma casa aparentemente abandonada, onde é comum queimarem fios. Com o apoio de outra viatura, os policiais foram até a casa.

No fundo da residência, foi localizado certa quantidade de fiação de motor de pivô, sem o cobre no seu interior. Dentro da casa, um suspeito foi encontrado escondido sobre uma laje. Ele alegou se esconder porque estava sendo ameaçado por indivíduos por dívidas de drogas, porém, não soube explicar a procedência dos cabos encontrados.

As vítimas reconheceram a fiação como sendo de sua propriedade. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de furto e apreensão de objeto, sendo o indivíduo liberado e a fiação devolvida aos seus proprietários.