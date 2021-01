Na terça-feira, dia 12, o Cecom recebeu informações de que havia um incêndio na Rua Maranhão em lotes. Felizmente, o incêndio foi debelado com sucesso.

Foram acionados as equipes da Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, que debelou o incêndio com êxito. Atenderam a ocorrência o comandante Marco Antônio com caminhão pipa, o sub inspetor Márcio e os GCMs Vera Lúcia e Agnaldo.