Polícia Civil prende mecânico por receptação de ferramentas e veículo furtados

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul prendeu na tarde da quarta-feira, dia 20, um mecânico de 44 anos, no Jardim Dolores, por receptação de produtos de furto em Vargem Grande do Sul.

De acordo com informações do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, os Policiais Civis, Diego, Juliano, Daniel, Carlinhos, Pedro Paulo e Felipe, receberam a informação de que uma pessoa, o qual mantinha uma oficina no Jardim Dolores, estaria tentando vender uma makita, uma furadeira e um cortador de piso manual, que teriam sido furtados, em crime ocorrido no dia 18 de janeiro.

Com base nesses dados, os policiais se dirigiram até o endereço informado e lá foi identificado o mecânico, que já é conhecido nos meios policiais pelas práticas de crimes de roubo, furto, receptação, tráfico de drogas, estelionato, formação de quadrilha, dentre outros. Segundo o delegado, existe ainda a suspeita de que ele seja membro de uma organização criminosa.

O suspeito mora no local dos fatos e anexo à sua residência, funciona uma oficina mecânica de sua propriedade. Indagado a respeito de umas ferramentas que ele estaria vendendo, de imediato ele exibiu os produtos, alegando que as teria comprado de uma pessoa desconhecida. Informada sobre estes fatos, o delegado foi até o local e foi constatado que tais ferramentas eram as mesmas do furto registrado no RDO nº 52/21.

Além destas três ferramentas, foram localizadas ainda uma furadeira elétrica, uma esmerilhadeira, uma serra elétrica e uma lavadora de alta pressão, da marca “WAP”, que o suspeito não soube explicar a procedência. Assim, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao mecânico.

Brasília furtada no dia 14 de janeiro, também foi encontrada. Foto: Polícia Civil

Ainda na oficina, a equipe da Polícia Civil avistou que na garagem ao lado, onde o suspeito reside, havia um veículo coberto com uma lona. O mecânico foi perguntado se o carro era seu e ele informou que se tratava de uma Brasília e que ele estava realizando o serviço de pintura, porém, não informou de qual cliente seria.

Foi realizada uma vistoria no veículo e foi constatado que o chassi estava suprimido, bem como outros sinais de identificação, inclusive ela estava sem as placas. Como houve um furto de uma Brasília, cor branca, no último dia 14, conforme consta no RDO nº 44/21, a vítima foi contatada, comparecendo no local e reconhecendo o veículo de sua propriedade.

Também foram localizadas um macaco hidráulico, um aparelho de CD e uma chave de pito pertencentes à vítima. Na casa do mecânico, foi localizado a quantia de R$ 1.890,00, dispostas em cédulas diversas, a qual o autuado não soube explicar a procedência. Durante a realização de exames periciais no local dos fatos, junto ao motor do veículo, foi encontrado a sua numeração de série, que coincidiu com os dados do veículo furtado.

O mecânico foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.