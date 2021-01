Com a ajuda de um popular, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul localizou produtos de furto, na terça-feira, dia 12. Participaram da ocorrência o sub inspetor Márcio, o sub inspetor Charles e a GCM Vera Lúcia.

Os produtos estavam escondidos em um lote localizado no Jardim Manacás. Os objetos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil e os objetos foram apreendidos. Até o fechamento da ocorrência, a vítima e o autor do furto não haviam sido localizados.