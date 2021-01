Rapaz foi preso por traficar em praça da Cohab 4

No sábado, dia 9, a Polícia Militar verificou a veracidade de dois Disque Denúncias sobre tráfico de drogas na praça da Cohab 4. A equipe, composta pelo cabo Leite e soldado Barzon, se posicionou em um local estratégico e viu o rapaz saindo de sua residência e indo sentido a praça.

Os policiais viram também quando o indiciado abaixou em um arbusto existente na calçada a cerca de 30 metros de sua casa e mexeu em algo. O rapaz foi abordado e no local exato onde abaixou, foi localizada uma trouxa com 15 porções de maconha, pesando 0,023kg. Na residência do suspeito, em uma cômoda no seu quarto, foi localizado R$ 2.164,00 e uma quantia de entorpecente bruta, com o peso 0,022kg.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão tomou conhecimento dos fatos e ratificou a voz de prisão dada anteriormente.