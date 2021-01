PM de Vargem prendeu foragido da Saidinha de Natal

No dia 5 de janeiro, a equipe da Polícia Militar de Vargem composta pelo Cb. Thomaz e Sd. Amauri recebeu informações de que um homem que cumpria pena e que foi beneficiado com a saída temporária de Natal não havia retornado ao sistema prisional.

De acordo com o relatado pelos policiais, o homem é suspeito ainda de ser membro de uma facção criminosa. A equipe recebeu denúncias de que o foragido estava planejando realizar roubos por Vargem Grande do Sul.

Mantendo troca de informações com a Polícia Civil de Vagem, os PMs passaram a fazer diligências com o objetivo de recapturar o criminoso. Até que no dia 12 de janeiro, juntamente com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, apuraram que ele estava escondido em um imóvel na rua Floriano Peixoto.

Foi realizado um cerco policial na residência, onde finalmente o criminoso foi localizado e recapturado. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul.