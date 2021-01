Denunciado por estupro é preso

Os cabos Ribeiro e Estevam da Polícia Militar, no domingo, dia 17, foram até uma casa no Jardim Dolores, onde fizeram contato com uma mulher.

Conforme o registrado em Boletim de Ocorrência, seu companheiro após agredi-la com chutes na cabeça, mediante ameaças com o uso de uma faca, a violentou sexualmente. Ele a ameaçou com uma faca se ela procurasse a polícia. Quando a equipe da PM chegou na residência, o autor já havia tomado rumo ignorado. Os policiais fizeram patrulhamento a fim de localizá-lo, porém não obtiveram sucesso.

A vítima foi conduzida até o Pronto Socorro, onde passou por exame médico e, posteriormente, até o Plantão Policial de São João da Boa Vista. No local, o delegado tomou conhecimento dos fatos e determinou a elaboração do boletim de ocorrência sobre estupro e violência doméstica. No interior da residência, também foi localizado uma porção de maconha, que a vítima alegou ser do autor e duas facas, que teriam sido usadas na ameaça.

Prisão

No dia seguinte, ao tomar conhecimento do ocorrido, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior imediatamente representou pela prisão temporária do autor e após expedição do mandado de prisão, juntamente com os investigadores Juliano e Diego, encontrou com o denunciado, que foi preso e levado à cadeia pública de São João da Boa Vista. Segundo o delegado, a prisão temporária tem validade de 30 dias e as diligências prosseguem visando a cabal apuração dos fatos.