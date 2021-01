Começa a vacinação contra a Covid-19

Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e toda equipe da linha de frente do combate à doença foram os primeiros imunizados na cidade

As primeiras doses da vacina CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, chegaram na noite de quarta-feira, dia 20, à Diretoria Regional de Saúde 14 (DRS-14), em São João da Boa Vista, escoltada pela Polícia Militar. Na manhã seguinte, 640 ampolas da vacina foram entregues em Vargem Grande do Sul. A autorização para o início da imunização na cidade veio na manhã da sexta-feira, dia 22.

A vacinação contra a Covid-19 começou pelo Hospital de Caridade, onde foi montada no início da pandemia, uma estrutura para o atendimento dos pacientes acometidos pela doença que necessitavam de internação. Os profissionais de Saúde aguardavam com muita ansiedade a chegada da vacina ao hospital, o que ocorreu por volta das 9h30. As doses vieram escoltadas pela Guarda Civil Municipal.

A primeira a receber a vacina, foi a médica clínica geral Amanda Naldoni, 29 anos, que atua na ala da Covid desde o início dos atendimentos. Solange Prates, que há 25 anos trabalha no Hospital de Caridade foi quem aplicou a vacina e não escondeu a emoção de participar deste momento.

A segunda pessoa a receber a imunização foi a enfermeira Marcela dos Santos Ribeiro, seguida pela fisioterapeuta Solange da Cunha, o médico anestesiologista Gustavo Bombini e Solange Aparecida Radaelli, da equipe de limpeza. Todos atuam diretamente com pacientes com Covid-19, conforme ressaltou a diretora de Saúde, Maria Helena Zan. A vacinação seguiu no Hospital de Caridade durante todo o dia atendendo corpo médico, enfermagem, fisioterapeutas, equipes de limpeza, etc.

Ainda na manhã, outra equipe de imunização foi até o Gripário, onde são atendidos os pacientes com suspeitas de gripe e também da Covid-19 no município. Ali, a reportagem da Gazeta acompanhou a imunização da técnica de enfermagem Juliana Cardoso e da enfermeira Sara Ester Barbosa, pela equipe de imunização composta por Alessandra Lodi e Sandra Zonta.

Sueli Andrade foi uma das 10 primeiras a receberem a vacina

O médico Gustavo Bombini também foi imunizado pela Solange Prates

Solange Cunha, fisioterapeuta no Hospital, foi vacinada

Da equipe de limpeza, Solange Radaelli recebeu a vacina