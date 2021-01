Em Itobi, livros de biblioteca foram encontrados enterrados

Joaquim Cândido Filho, o conhecido Maranata, prefeito de Itobi, usou sua página no Facebok para denunciar que havia encontrado enterrados no aterro sanitário da cidade vizinha, muitos livros, que ele afirmou pertencerem à biblioteca municipal de Itobi.

A Gazeta de Vargem Grande procurou a prefeitura do município vizinho, que informou que ao assumir o mandato, Maranata passou a investigar o que teria ocorrido com a biblioteca, que estava desativada, até que na segunda-feira, dia 18, ao checar uma informação, acabou encontrando os livros enterrados.

“O prefeito Maranata, chegou na tarde de hoje dia 18 de janeiro a triste conclusão de onde estava a biblioteca municipal, com muita tristeza no coração de ver tanto conhecimento tanta cultura jogada e enterrada junto com o lixo da cidade. Livros que ajudaram tantos jovens a adquirir conhecimento. De fato, um crime contra a cultura e conhecimento, hoje o município de Itobi não tem mais uma biblioteca para atender os jovens estudantes”, foi divulgado na Facebook do prefeito.

Foi registrado boletim de ocorrência na Polícia Civil e acionada a Polícia Científica para periciar o local. As investigações agora prosseguem junto a polícia. De acordo com o relatado à Gazeta, está nos planos do prefeito de Itobi investir em uma nova biblioteca futuramente.

Prefeito Maranata com os livros encontrados

