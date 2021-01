Igreja do Perobá recebe pintura sacra do Bom Pastor

Marcelo Fiorini



A igreja do Perobá, na comunidade rural São Sebastião, localizada entre Vargem Grande do Sul e São Roque da Fartura, que faz parte da Paróquia Sant’Ana, foi construída no ano de 2015, porém, desde a última semana, a capela recebe uma pintura sacra – a figura do Bom Pastor.

A obra surge pelas mãos do artista sacro e arquiteto Cristtiano Fabris, de 45 anos. De Guaporé, no Rio Grande do Sul, Cristtiano conta que começou aos 15 anos de idade com as obras e, desde então, tem viajado o Brasil e o Paraguai, focando na produção de obras sacras. “Me tornei arquiteto e artista sonhando em trabalhar com arte sacra. Hoje, louvo a Deus em cada obra concluída espalhadas Brasil afora”, declara.

Arte do Perobá

De acordo com Cristtiano, a obra que está sendo feita na igreja da Comunidade São Sebastião, no Perobá, é a figura do Bom Pastor. Uma obra de pouco mais de 35 m². Inclusive, o Santíssimo também receberá dois anjos adoradores ao redor do Sacrário. Questionado sobre a localização, Cristtiano disse ser a primeira vez estar na região, apesar de já ter feito obras no estado de São Paulo, como em São Carlos, Ibitinga e Araraquara, mas, na região, espera ser a primeira de muitas. “Quando eu faço uma igreja, eu não me preocupo se é uma catedral, um santuário. Dentro da minha fé, eu aprendi uma coisa. Está no Evangelho que Deus se comunica a nós dizendo que Ele não mora em lugar nenhum, mas estando dois ou mais reunido em Seu nome, lá Ele estará. Então, eu pintando essa capela, pintando uma catedral, é o mesmo amor, a mesma dedicação e o mesmo empenho, porque aqui eu sei que as pessoas vão estar com o mesmo Deus”, finalizou. Ao todo, a obra no Perobá deve ser finalizada dentro de um prazo de 20 dias.

Fotos: Marcelo Fiorini e Lucas Janucci

Obra está sendo executada pelo artista sacro e arquiteto gaúcho Cristtiano Fabris

