Vargem Grande já tem um caso positivo de dengue neste ano

Em 2020, ao todo, 208 pessoas contraíram a doença causada pelo Aedes aegypti na cidade



Junto à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que se alastrou pelo mundo, Vargem Grande do Sul e região também enfrentaram a dengue, outra doença que preocupou muito os moradores durante o ano.

De acordo com informações do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal, em 2020, 241 casos foram notificados, sendo 208 casos positivos e 33 negativos. Do total, 200 casos foram registrados como autóctones, ou seja, pegos no próprio município, e apenas 8 como importados, pegos em outras cidades.

Nesta semana, a Saúde informou que havia um caso positivo de dengue registrado na cidade neste ano. No entanto, com histórico de grande número de contaminados pela doença nos últimos anos, sendo aproximadamente 500 casos positivos em 2019, e mais de 200 em 2020, a Gazeta de Vargem Grande questionou a prefeitura sobre qual o plano de combate à dengue neste ano e quais ações serão realizadas contra a doença.

A prefeitura pontuou que a Vigilância Sanitária e Epimideológica do Departamento de Saúde realizam ações de combate à dengue durante todo o ano através dos agentes comunitários e agentes de combate a endemias, com visitas regulares as residências, comércios, pontos estratégicos e imóveis especiais.

“A intensificação das ações é realizada de setembro a dezembro com levantamentos de locais de risco, resolução de problemas nas microáreas de cada unidade de saúde e levantamento de índices que nortearão as ações”, informou.

No ano de 2020, conforme relatou, foram realizados sete ciclos de visitas com índice acima de 80% de cobertura dos imóveis, sendo mais do que preconizado pelo Governo do Estado que seriam quatro ciclos. “As visitas e ações também são intensificadas nas áreas conhecidas que possuem problemas em relação a criadouros do mosquito”, completou.

Embora o número de casos confirmados de dengue em Vargem no último ano tenha sido alto, não chegou nem perto do que foi registrado no município vizinho, em São João da Boa Vista. Até o final de 2020 já haviam sido registrados 1.997 casos de dengue na cidade.

A dengue pode apresentar sintomas como febre alta repentina; dor de cabeça; dores musculares; dor nas articulações e atrás dos olhos; fraqueza; vermelhidão no corpo; e coceira.

A diferença para a dengue hemorrágica é que além dos sintomas da dengue clássica, pode haver também confusão mental, agitação ou insônia; perda de consciência; sangramento na boca, nas gengivas e nariz; boca seca e muita sede; dificuldade de respiração; fortes dores abdominais e vômitos intensos; pele pálida, fria e úmida; e pulso fraco.