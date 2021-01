Combate à Intolerância

Lei aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, de iniciativa do vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), dispõe sobre a inclusão de evento no Calendário Cultural de Vargem Grande do Sul, o dia 21 de janeiro, como “Dia do Combate à Intolerância Religiosa”. A instituição da data tem a finalidade de promover a conscientização da população do Município, contra todas as práticas de discriminação e intolerância de quaisquer religiões, seja pelo Município, seja por outras instituições, grupos ou indivíduos.

Passa por São João

Em entrevista dada ao jornal o Município recentemente, o ex-prefeito de São João da Boa Vista, Vanderlei Borges de Carvalho (MDB) embora não tenha dito que vai ser candidato a deputado nas eleições de 2022, disse que a decisão de se lançar um candidato a deputado federal ou estadual que represente a região, passa por São João da Boa Vista.

Mapa das Câmaras

Através de uma ferramenta disponível no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pode-se acessar o Mapa das Câmaras, onde aparece o custo do Poder Legislativo de cada município do Estado. A Câmara de Vargem com seus 13 vereadores e população de 43.110 pessoas, teve um gasto per capita de R$ 42,73, totalizando R$ 1.842.083,03 no ano de 2019 a 2020. Na região a que menos gastou foi a Câmara de São João da Boa Vista, cujo gasto per capita foi de R$ 25,41. Já a com a maior média per capita foi a de Santo Antônio do Jardim com R$ 153,87 por habitante.

Sobrou para a Gazeta

Na votação do projeto de lei da transmissão on-line das sessões de Câmara, aprovada pelos vereadores, Paulinho, Itaroti e Fernando teceram críticas à Gazeta de Vargem Grande. Bom sinal, uma vez que mostra que o jornal cumpre bem seu papel de cobrar dos políticos eleitos posições, informações e ações. A Gazeta ressalta que entende as críticas, mas que continuará com seu papel de levar a informação a toda população, trabalho que exerce há 39 anos, passando por oito prefeitos e dezenas de vereadores.