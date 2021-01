Com nome de imperador e grande líder militar, a estrela da coluna Momento Pet dessa semana, é um grande conquistador de corações: Napoleão, o cãozinho da raça Cavallier King Charles Spaniel, do arquiteto e empresário Vinícius Mascarin.

Napoleão nasceu no dia 18 dezembro de 2019 e chegou à casa dos Mascarin em 11 de maio do ano passado, trazendo muito alegria a todos. “Estamos construindo memórias diárias. Quando chego em casa e ele vem correndo pros meus braços, o mundo para pra mim”, contou Vinícius ao ser perguntado sobre qual seria a principal lembrança que tem com o cachorrinho.

O arquiteto e empresário ressalta o amor incondicional do novo amigo. “Ele não se interessa por matéria, nem se importa se eu tenho ou não algum tipo de talento. Tudo o que ele quer de mim, é ganhar um carinho na barriga”, disse.

Napoleão veio do Canil D’Aquino Queen e recebe alguns cuidados para se manter sempre charmoso, como escovação diária, aulas de adestramento duas vezes por semana. “E muito amor e carinho!”, ressaltou Vinícius.

O arquiteto comentou ainda que o cãozinho foi muito importante para que ele superasse os momentos mais desafiadores da pandemia. “Napoleão chegou durante a quarentena. Foi uma decisão inusitada da minha parte, visto que ninguém aqui em casa queria cachorro”, disse.

“Todos estavam apreensivos até a chegada dele, e depois todos ficaram apaixonados. Descobri que só não gosta de cachorro quem não tem”, revelou Vinícius. “Napoleão mudou nossas vidas, alegrou nossa casa, é nosso bebê. Mimamos e paparicamos ele como podemos. É uma maneira de agradecer todo o carinho e lealdade que ele tem pela nossa família”, finalizou.